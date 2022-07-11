烏東公寓火箭攻擊增至24死 第2大城住宅區遭強攻

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烏克蘭頓內茨克州一棟公寓9日遭俄軍火箭攻擊倒塌，救援人員還在挖掘瓦礫堆。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社查西夫雅爾/基輔11日綜合外電報導）烏克蘭官員指出，第2大城哈爾科夫住宅區今天遭俄羅斯大砲、火箭和戰車輪番攻擊，造成3死31傷。而烏東頓內茨克州一間公寓9日遭火箭攻擊，目前增為24人喪生。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram上指出，哈爾科夫的商辦和輪胎行等民用基礎設施今天遭到砲擊。

希內胡柏夫表示，相關地點「毫無軍事意義可言」。他說，「民宅的庭院遭遇數起砲擊，車庫和車輛被毀，發生數起火災」，傷者包括分別為4歲和16歲的兩名兒童。俄羅斯持續否認鎖定平民。

距離俄羅斯邊境不遠的哈爾科夫於開戰初期曾遭猛烈轟炸，當地情勢接下來一度相對平靜，不過俄軍最近數週又恢復攻勢。

哈爾科夫今天遇襲之前，烏東頓內茨克州（Donetsk）查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）一棟5層樓公寓社區9日晚間遭到俄羅斯颶風（Uragan）火箭攻擊。當局稍早指出，至少20多人受困瓦礫堆下。烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）指出，死亡人數今天攀升至24人，有9人脫困。

俄軍繼續推進攻勢，欲拿下整個頓內茨克州。莫斯科本月稍早宣布在烏東的工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）取得勝利。頓巴斯由頓內茨克州和已被俄軍拿下的盧甘斯克州（Luhansk）組成。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，自9日以來，俄羅斯已發動34次空襲；他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，俄方用火箭攻擊公寓一事，應該就足以將莫斯科認定為支持恐怖主義的國家。

當局指出，不在頓巴斯地區的哈爾科夫一間公寓大樓也連夜遭遇飛彈攻擊，一間學校遭到波及，所幸未傳人員死傷。

烏克蘭參謀總部今天指出，俄軍尋求掌控整個頓巴斯地區，對烏東發動了一波轟炸。頓巴斯地區自從2014年以來就被莫斯科支持的分離主義分子部分掌控。

大範圍砲擊代表俄方正準備加強攻勢。俄軍拿下盧甘斯克州後，現在專注於拿下盧甘斯克州以南的頓內茨克州。

與此同時，塔斯社（TASS）今天引述分離主義分子和盧甘斯克州消息人士報導，俄軍和俄羅斯支持的部隊已經掌控頓內茨克州3個村落。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨天敦促，在俄軍占領的烏南赫松州（Kherson）平民趕緊撤離，因為烏克蘭武裝部隊正準備向當地發起反攻。

韋列舒克在國營電視台中指出：「我確定那裡不應該有婦女及孩童，他們不應該成為人肉盾牌。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110711