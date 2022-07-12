加國拼字哥議員搖珍奶挺台 籲華人挺戰友選黨魁

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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）一向支持台灣的加拿大聯邦保守黨眾議員古柏（Michael Cooper），在台裔社區為同黨聯邦眾議員博勵治參選黨魁拉票造勢。喜愛台灣美食的古柏親手搖奶茶、捲糖花，稱台灣處處好，大家都應該要支持。

加拿大聯邦保守黨正在舉行黨魁選舉，因曾在加拿大國會上大聲拼出台灣英語字母而有「拼字哥」之稱的古柏，11日特來溫哥華，在一家珍珠奶茶店與台裔社區人士會面，介紹被視為未來總理熱門人選的保守黨黨魁參選人博勵治（Pierre Poilievre）的理念並為他拉票。

古柏說博勵治勇於批判中國人權問題，堅定支持民主台灣。「博勵治的核心理念就是『自由』，他重視加拿大國民的人身自由，也在乎台灣人民的自由，他不允許任何人破壞自由民主法治精神。」

台僑關心保守黨對槍枝管制、通貨膨脹、移民簽證等政策，古柏一一回應，現場互動良好。

座談會告一段落後，極具親和力的古柏戴上手套、走進廚房大顯身手。在奶茶店專業顧問江衍緻指導下，古柏開始製作人生第一杯奶茶。從舀取適量珍珠、牛奶，選擇茶品、甜度，到手搖奶茶等細節都很講究，現場20餘位台僑們搶著喝他親手搖的奶茶，打趣道：「應該競標，出價最高的才能喝。」

古柏對中央社說：「我一向很喜歡喝台式珍珠奶茶，但自己第一次學做奶茶，實在太有趣了，覺得這杯奶茶特別新鮮好喝。」隨後古柏還學習製作棉花糖，又獲得滿堂彩。

古柏表示：「台灣有很多好東西，民主自由的理念特別珍貴，這是我們需要保護的。」

加拿大保守黨將於9月10日選出新黨魁，這次選戰中兩岸議題成為焦點之一參選人在5月一場電視辯論會上被直接問及如何面對中國對香港、台灣乃至加拿大的威脅，當時幾乎所有參選人都在一定程度上提到對中國的警覺心，僅有現任安大略省賓頓市（Brampton）市長彭建邦（Patrick Brown）認為要和中國保持好關係。

參選人艾齊森（Scott Aitchison）上個月還發聲明公開呼籲加拿大要放棄「一中」政策，應正式承認台灣政府。

彭建邦在競選期間與親中國政府的加拿大華人社團走得很緊密，還有人在微信群中為彭建邦拉票，稱不能讓博勵治當選，因為他是一名反華的種族主義者。

不過保守黨黨魁選舉組織委員會上週投票決定，取消彭建邦的參選資格，理由是他涉嫌違反競選資金運用的規定，違反了「加拿大選舉法」。（編輯：韋樞）1110712