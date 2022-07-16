更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩
生活

圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

日本增逾11萬例創新高 14縣改寫當地單日紀錄

2022/7/16 18:04（7/16 18:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本COVID-19疫情快速升溫，16日新增確診病例以11萬675例再創歷史新高。圖為16日東京街頭。（共同社）
日本COVID-19疫情快速升溫，16日新增確診病例以11萬675例再創歷史新高。圖為16日東京街頭。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天新增確診病例以11萬675例再創歷史新高，除東京連續5天單日新增逾萬例，全國另有14縣今天新增都改寫當地歷史紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境單日新增11萬675例確診病例，改寫今年2月5日創下的10萬4169例單日新高紀錄。日本單日新增確診病例已連續兩天逾10萬例，47個都道府縣中有14個縣再創當地單日新高紀錄。

日本包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數1022萬9671例，包括3萬1598例死亡病例。

NHK報導，東京都今天新增1萬8919例確診病例，較上週六增加9203例，連續5天單日新增逾萬例，疫情快速擴散。

大阪府今天新增1萬2351例確診病例，是上週六病例數的2.2倍多，至今累計病例數110萬6188例，包括5232例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3904例確診病例，再創歷史新高紀錄，較上週六的2518例增加1386例，至今累計病例數29萬1778例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增408.76人染疫，沖繩縣以1339.96人連續113天高居日本各地之冠；島根縣以926.26人次之、熊本縣以811.59人排第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110716

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其確診數翻倍 政府籲高危族群快打加強劑