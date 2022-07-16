日本增逾11萬例創新高 14縣改寫當地單日紀錄

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日本COVID-19疫情快速升溫，16日新增確診病例以11萬675例再創歷史新高。圖為16日東京街頭。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天新增確診病例以11萬675例再創歷史新高，除東京連續5天單日新增逾萬例，全國另有14縣今天新增都改寫當地歷史紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境單日新增11萬675例確診病例，改寫今年2月5日創下的10萬4169例單日新高紀錄。日本單日新增確診病例已連續兩天逾10萬例，47個都道府縣中有14個縣再創當地單日新高紀錄。

日本包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數1022萬9671例，包括3萬1598例死亡病例。

NHK報導，東京都今天新增1萬8919例確診病例，較上週六增加9203例，連續5天單日新增逾萬例，疫情快速擴散。

大阪府今天新增1萬2351例確診病例，是上週六病例數的2.2倍多，至今累計病例數110萬6188例，包括5232例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3904例確診病例，再創歷史新高紀錄，較上週六的2518例增加1386例，至今累計病例數29萬1778例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增408.76人染疫，沖繩縣以1339.96人連續113天高居日本各地之冠；島根縣以926.26人次之、熊本縣以811.59人排第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110716