台灣市集闊別3年重返曼哈頓 回娘家再出發

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因COVID-19停辦兩年的紐約台灣文化活動轉型成街坊節TaiwanFest，16日重返曼哈頓，街口呈現鮮豔的寶島圖騰。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月17日

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）闊別3年，紐約台灣社群籌劃的市集重返曼哈頓，呈現寶島美食、歌舞及布袋戲等傳統文化。活動地點鄰近往年的台灣巡禮文化藝術節，策劃人形容有回娘家再出發的感覺。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，過去兩年紐約停辦的活動紛紛回歸。有近20年歷史的台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan Festival）班底將活動轉型為街坊節TaiwanFest，6月在紐約布魯克林區公園坡（Park Slope）首次舉辦，今天前進曼哈頓切爾西（Chelsea）。

紐約夏日炎炎，攝氏近30度高溫下，TaiwanFest的冰品、茶飲攤位大排長龍，烤魷魚、肉粽、水煎包、雞蛋糕等小吃攤位也人氣鼎盛，人流和隔鄰街區的日本祭相比毫不遜色。

活動總策劃許伯丞向中央社表示，TaiwanFest上次在布魯克林，許多社區居民共襄盛舉，曼哈頓則有更多國際遊客，特別是活動地點鄰近往年「台灣巡禮」所在的聯合廣場（Union Square），有回娘家的感覺。闊別3年再出發，他希望把更多台灣元素帶給紐約客。

許伯丞感嘆紐約的台灣元素愈來愈少，期盼更多新一代嘗試創業，為日後的在地台灣商家扎根。

他說：「我們希望更多新一代把腦中的點子化為行動，在我們的活動中實踐。很多小吃有祖傳秘方，或許他們知道，我們不知道。透過這項活動鼓勵他們出來，我們可以一起打群架，把台灣美食、優質產品介紹給紐約客。」

源自台南的茶飲店Cozy Tea Loft（御私藏）在美國以新澤西州為據點，連兩次參與TaiwanFest後在紐約漸漸打開知名度。

Cozy Tea Loft美國總部行銷代表趙偉媛受訪表示，參與TaiwanFest主要是想支持台灣活動，公司為此調製玉井芒果、金鑽鳳梨冰茶，原物料都是從台灣引進，希望在地顧客能嚐到真正的台灣味。

除飲食攤位外，TaiwanFest還呈現現場音樂、原住民舞蹈表演，與民眾同樂。另有業者販售文創商品、珠寶、化妝及保養品，交通部觀光局駐紐約辦事處提供台灣旅遊資訊，文化攤位則包括擂茶、粿模製作、書法體驗。

值得一提的是，經「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」到紐約交流3個月的台北偶戲館館長蔡易衛帶著戲偶，將布袋戲文化介紹給當地民眾。

蔡易衛說，TaiwanFest是貼近老百姓的活動，很多人經過布袋戲攤位都會駐足拍照，拿著戲偶簡單操演，更能吸引目光、讓圍觀者對這項文化產生好奇。他認為戲偶是與在地民眾建立關係的絕佳管道。（編輯：韋樞）1110717

因COVID-19停辦兩年的紐約台灣文化活動轉型成街坊節TaiwanFest，16日重返曼哈頓，呈現原住民舞蹈表演，與民眾同樂。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月17日

COVID-19疫情趨緩，台灣市集睽違3年重返曼哈頓街頭，台北偶戲館館長蔡易衛將布袋戲文化介紹給當地民眾。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月17日

COVID-19疫情趨緩，台灣市集睽違3年重返曼哈頓街頭，炎炎夏日下，茶飲攤位大排長龍。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月17日