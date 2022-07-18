更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利上千市長連署 懇求總理續執政領導國家復興

2022/7/18 17:58（7/18 18:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
上千名義大利市長17日簽署一份請願書，力勸總理德拉吉（圖）重新考慮請辭一事，帶領義國渡過通貨膨脹猖獗、歐盟改革與戰爭的難關。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
上千名義大利市長17日簽署一份請願書，力勸總理德拉吉（圖）重新考慮請辭一事，帶領義國渡過通貨膨脹猖獗、歐盟改革與戰爭的難關。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬17日綜合外電報導）上千名義大利市長今天簽署一份請願書，力勸總理德拉吉（Mario Draghi）重新考慮請辭一事，帶領義國渡過通貨膨脹猖獗、歐盟改革與戰爭的難關。

法新社報導，這份請願書由佛羅倫斯（Florence）、羅馬和威尼斯等市長連署，其中指出：「政府必須繼續運作。」

德拉吉14日向總統提出辭呈，但被要求用些時間考慮是否有可能繼續領導現任政府，直至明年初的大選。

德拉吉預計於20日向國會發表談話，內容不是解釋他維持政府運作的計畫，就是重申他唯有辭去歐元區第三大經濟體總理一途。

市長連署的請願書抨擊了「五星運動」黨（Five Star Movement）「不負責任的行為」。「五星運動」為義大利聯合內閣成員，上週抵制國會社福法案的信任投票；德拉吉曾警告此舉將導致政府垮台。

請願書中寫道：「我們的城市…無法承受今天這種意味停滯不前和分裂的危機，現在需要的是行動、威信和嚴肅以對。」

疫情後的復甦及社會緊急狀態意味著「我們現在比以往任何時候都更需要穩定性、確定性和一致性，使我們的城市轉型繼續下去」。

「因為沒有了這些更新，義大利也將無法重生。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110718

延伸閱讀
義總理呼籲建立更強大歐盟 向東擴張納入烏克蘭歐盟4國領袖挺烏克蘭成候選國 澤倫斯基籲續軍援歐洲抗通膨大作戰 德國砸錢最猛西班牙手段最多義大利護戰略資產 總理德拉吉三度否決中資收購企業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族