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加州運鈔車離奇搶案 價值數億台幣珠寶不翼而飛

2022/7/19 09:51（7/19 10:13 更新）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國有關當局今天表示，一輛運鈔車上週在洛杉磯北方行駛途中，被竊走價值數以百萬計美元珠寶，車上的珠寶屬於加州零售展的參展商。

路透社報導，國際寶石暨珠寶展（International Gem & Jewelry Show）在全美各地場館舉行零售展，主管史萬森（Brandy Swanson）說，這起竊案發生於11日凌晨，地點在弗雷澤公園市（Frazier Park），保全業者布林克公司（The Brink's Co）的運鈔車當時正前往一處貯藏設施。

先前以為案發地點在蘭卡斯特市（Lancaster），但美國聯邦調查局（FBI）官員證實是在弗雷澤公園市，目前未提供其他細節。

史萬森表示，這起竊案牽涉到大約25到30櫃珠寶和寶石，這些珠寶屬於舊金山南方聖馬提歐（San Mateo）展覽的18家個別參展商。這批商品原本先要貯藏，準備參加另一場在巴沙迪納（Pasadena）舉行的展覽。

布林克公司在新聞稿中說，失竊的商品價值不到1000萬美元（約新台幣3億元），但史萬森估計價值近1億美元（約新台幣30億元）。路透社目前未能聯絡上布林克對此置評。

史萬森解釋數字差異時說，較小家的參展商為了保險，往往會把價格說低，因為保險成本高。

史萬森表示，她的團隊正配合當地執法人員和FBI調查。

她說，目前不清楚這輛運鈔車遭搶的過程，也不清楚放珠寶的櫃子是否有追蹤裝置，或車上及案發區域是否有監視器。

史萬森說：「這些受害者是家庭經營的小店家，不過那些櫃子中的珠寶比大家想的更有價值，那是他們的生計，如今一生的積蓄都沒了。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110719

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