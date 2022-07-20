義大利總理德拉吉願續任 參院表決結果稍後揭曉

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義大利總理德拉吉20日說，如果他獲得旗下聯合政府各政黨支持，願續任總理。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）

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（中央社羅馬20日綜合外電報導）義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天說，如果他獲得旗下聯合政府各政黨支持，他願續任總理。國會參議院對此表決的結果，將在稍後揭曉。

路透社報導，德拉吉在國會參議院發言說，「各政黨和各位議員是否願意恢復這個共組政府的約定」？他並說，這是義大利人民的要求。

德拉吉上週已提出辭呈，因為奉行民粹路線的政黨「五星運動」（5-Star Movement）在國會信任表決時拒絕支持聯合政府；不過，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）不同意他辭職。

德拉吉今天在參院的發言，談論了在國際動盪和經濟混亂下，可能使現任政府垮台並使選舉提前舉行的政治危機。

馬達雷拉反對德拉吉辭職，並要求他對國會發表談話，希望他找到解決之道以便續任現職，直到2023年初本屆國會任期結束。

參議員接獲上午9時30分（台灣時間下午3時30分）開議的通知，對於德拉吉發言內容的表決結果可望在晚上7時30分之前揭曉。

眾議院針對現任政府前途的討論，預期在明天進行。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110720