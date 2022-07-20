土耳其疫情又起 政府排除再次封城

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土耳其越來越多民眾外出，街道及海灘都可見人潮，戴口罩的人數明顯下降，全國看似已走出COVID-19疫情陰霾。圖為伊斯坦堡貝西克塔斯區街景。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月20日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）土耳其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數急劇增加，衛生部長克扎昨天於內閣會議後表示，土耳其不會再次封城或祭出類似防疫措施，因為民眾已施打疫苗，土國也有抗病毒藥物。

土耳其越來越多民眾外出，街道及海灘都可見人潮，戴口罩的人數明顯下降，全國看似已走出疫情陰霾之際，官方數據顯示6月以來確診數增加。即使如此，克扎（Fahrettin Koca）昨天於安卡拉對記者表示，政府不會再祭出過去兩年的嚴格防疫措施。

「我們知道如何透過遵守措施來因應 COVID-19。我們現在都知道應該在何時何地戴口罩。因此，不會再封城或類似狀況。我們有疫苗，我們有藥物，並將持續落實既有措施」。

克扎說，土耳其「比歐洲提早4至5週」迎來新一波疫情，並指出德國、義大利及法國等歐洲國家通報逾10萬例病例。「我們也看到病例數越來越多，但這不影響醫院工作量。病例數增至40倍，但醫院的負擔只增3倍。重症病例數也未激增」。

克扎強調接種疫苗的重要性。自2021年1月開始推動疫苗接種計畫以來，全國已施打逾1.48億劑疫苗。超過5300萬人已接種兩劑疫苗，2780萬人接種3劑。由於疫苗免疫力會失效，政府一再呼籲民眾勿低估施打追加劑的效用。

克扎說，所有民眾，尤其是50歲及以上者和高危族群，絕對應該接種追加劑。高危族群及慢性病患者，也建議在擁擠環境中戴口罩。

世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）昨天發布聲明表示，過去6週來，歐洲確診病例增3倍，幾乎占全球總感染病例的半數。住院率翻倍，但重症入院率仍低。COVID-19是種「難纏且可能致命的疾病」，外界不可輕忽。

他說，傳染性超強的Omicron變異病毒正在歐洲掀起新一波疫情，重複感染可能導致「新冠長期症狀」（long COVID）。「隨著病例數升高，我們也留意到住院人數增加，而這只會在秋季及冬季進一步增加」。

他指出，這項預測對一個又一個國家的醫療人力造成巨大挑戰，自2020年來，他們已經承受沉重壓力，因應未緩解的危機。

世衛也因此提出秋冬兩季的防疫對策，包括為5歲及以上者、免疫系統較弱的民眾接種第2追加劑，並在學校及辦公室等室內場所及大眾運輸工具上戴口罩。

克魯格說，南半球國家目前正經歷流感季，再加上COVID，使衛生體系承受壓力。「我們可能會在北半球見到類似狀況」。他並示警，衛生體系壓力增加可能導致商業運作、旅行及學校大亂。

他敦促民眾自己做決定，即使政府基本上已經放棄防疫措施的國家，也是如此。 「我們都知道我們必須使用何種工具保護自身安全，並在我們確診時評估風險，採取必要措施保護他人」。

「不強制戴口罩不代表禁止戴口罩。」（編輯：黃自強）1110720