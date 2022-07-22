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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/288
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聯合國斡旋恢復烏穀物出口 美國將促俄履行協議

2022/7/22 11:50
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務院今天樂見聯合國居中協調的協議，原則上將恢復自烏克蘭黑海出口穀物，但表示重點是要求俄羅斯履行協議。

土耳其宣布烏克蘭、俄羅斯、土耳其和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於22日簽署這項協議，隨後美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府的例行新聞簡報會中作上述表示。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭已經阻礙了糧食出口，造成數十艘船舶受困敖德薩港（Odesa），約2000萬噸穀物卡在港口的筒倉中。

普萊斯說：「我們一開始就不該處於這種情況…俄羅斯聯邦刻意決定把糧食武器化。」

他說：「我們幾小時前聽到的消息，是個令人欣慰的發展，但真正重要的是履行協議。我們當然會持續與夥伴一起合作，要讓俄羅斯負起責任來執行。」

俄羅斯和烏克蘭都是全球主要小麥供應國，但莫斯科2月24日入侵鄰國，導致糧食價格飆漲，並引發國際糧食危機。

法新社報導，由於俄羅斯軍艦封鎖烏克蘭港口，加上基輔為避免可怕的兩棲攻擊，而在當地鋪設下水雷，有多達2500萬噸的小麥和其他穀物無法出口。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110722

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