俄攻擊烏穀物出口港 澤倫斯基愛沙尼亞總理抨擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯今天以飛彈攻擊敖德薩港，顯示俄國會設法不去執行與聯合國、土耳其和烏克蘭達成的穀物出口協議。愛沙尼亞總理卡拉斯也對俄羅斯的行為予以批評。

俄羅斯昨天才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏克蘭生產的穀物能透過黑海港口敖德薩（Odessa）出口。但烏克蘭今天稍早表示，俄國發射巡弋飛彈擊中敖德薩港基礎設施。

法新社報導，烏克蘭軍方發言人伊格納特（Yuriy Ignat）今天指出，俄軍飛彈攻擊目標，是敖德薩港的穀物加工設施。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台Telegram發布視訊影片說：「這只證明一件事，即無論俄羅斯說什麼或承諾什麼，它都會設法不去執行。」

卡拉斯（Kaja Kallas）今天也在推特（Twitter）發文說：「昨天，有關烏克蘭穀物經由黑海港口出口的伊斯坦堡協議，在聯合國與土耳其的努力下達成了。今天，俄羅斯的飛彈攻擊了敖德薩港。」

她還寫道：「關於和俄羅斯打交道，這就是你必須知道的一切。全世界都必須協助烏克蘭對抗侵略者。」

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）今天則表示，即使敖德薩港遭到俄軍攻擊，烏克蘭仍將繼續進行準備工作，以恢復自黑海各港口出口穀物的作業。

烏克蘭戰略通訊中心（Stratcom Centre UA）今天在推特發文指出，穀物出口協議的條款C載明「各方不會對涉及這項倡議的商船、其他民用船以港口設施進行任何攻擊」，但俄羅斯只過了幾小時就做出完全相反的事。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110723