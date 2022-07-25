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熱浪致命 工會要求歐盟規定工作高溫限制

2022/7/25 09:07
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）西班牙首都馬德里上週熱浪肆虐期間發生3名工人輪班期間中暑身亡的事件後，各工會今天要求歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為戶外作業的勞工實施高溫限制。

法新社報導，儘管少數幾個歐盟會員國有立法規範在過熱環境中的工作時數限制，但門檻都不同，且許多國家沒有全國性的高溫限制。

根據歐盟研究機構「歐盟基金會」（Eurofound）統計，歐盟國家23%勞工有1/4時間暴露在高溫下。這個數字在農、工產業上升到36%，在營造業工人中上增至38%。

先前有研究認為，高溫與一些慢性病及工傷風險增加有關。

歐洲工會聯盟（ETUC）副秘書長史塔爾（Claes-Mikael Stahl）說：「勞工每天都處於氣候危機的前線，他們需要保護措施來因應極端氣溫不斷飆升的危險。」

歐洲工會聯盟表示，雖然比利時、匈牙利和拉脫維亞有一些活動限制，但大多數歐盟國家都沒有針對工作場所的最高溫度立法。

歐洲工會聯盟說，法國目前沒有高溫作業限制，光2020年就有12名勞工因暴露在高溫下喪命。

西班牙馬德里市政府上週和工會達成協議，當氣溫高於攝氏39度時，將勒令市內街道清潔工停工，並在異常高溫時延後輪班時間，避開最熱的時段。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110725

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