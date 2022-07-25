加州優勝美地附近野火延燒 數千居民被迫撤離[影]

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（中央社加州米德派恩斯24日綜合外電報導）美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）附近昨天爆發的猛烈野火「橡樹大火」（Oak Fire），今天擴大延燒，吞噬6000多公頃土地，並迫使數千居民撤離。

法新社報導，數以千萬計美國民眾正承受酷熱高溫考驗。加州森林防火廳（CAL FIRE）發布報告表示，已派遣17架直升機、2000多名消防員前往撲滅「橡樹大火」（Oak Fire）。

報告指出，這場野火焚燒2天後，大火已吞噬1萬5600英畝（約6313公頃）土地，且控制進度依舊為零。

報告還說，高溫加上濕度低，會「阻礙」今天救火，「極端乾旱環境已導致可燃物含水量達到危險水準」。

官員形容這場野火火勢宛如「爆炸」，火焰所到之處留下灰燼、燒毀的車輛和扭曲的房屋殘骸。救難人員努力在大火可能蔓延路徑疏散居民及保護建築物。

這場野火已造成10棟房屋摧毀、5棟房屋受損，還有數以千計棟房屋可能受到波及。

加州森林防火廳官員瓦斯蓋茲（Hector Vasquez）表示，已有6000多位居民撤離。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天宣布馬里波薩郡（Mariposa County）進入緊急狀態，理由是「人員與財產安全處於極其危險環境」。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張正芊）1110725