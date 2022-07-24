中國熱浪不間斷 局部地區氣溫飆至40度以上

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（中央社台北24日電）中國高溫熱浪不斷來襲，據中國中央氣象台消息，未來10天，南方地區高溫範圍大、持續時間長，其中浙江、福建、江西、安徽、江蘇等地最高氣溫可達攝氏40度以上。

據中新網報導，中國中央氣象台24日6時繼續發布高溫橙色預警。

白天，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州東部、上海、內蒙古西部、新疆南疆盆地、甘肅西部、北京南部、河北中南部等地有35度及以上高溫天氣。

其中，浙江中南部、福建、江西及湖南大部份地區、廣東中東部、廣西北部、新疆南疆盆地等地最高氣溫37至39度；浙江南部、福建中東部、江西中部、新疆南疆盆地中西部等地部分地區可達40度以上。

24至25日，內蒙古東部、吉林、遼寧、山西、河北等地有雷陣雨天氣，部分地區有中到大雨，局地暴雨，並伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

26至28日，西北地區東部、華北、黃淮、東北地區、四川盆地、湖北西部及貴州等地將有一次中雨過程，部分地區有大雨、局部暴雨。

由於連日來高溫，重症中暑引發討論。根據專注於健康醫療的微信公眾號「八點健聞」，隨著全球氣候變化與極端高溫，最近數10年來，國際上正傾向於認為，重症中暑成為重要的公共衛生問題；而在中國，重症中暑受害者一直是體力勞動者、貧困人群而長期不為人所知。

「八點健聞」指出，北京大學能源環境經濟與政策研究室發表的研究顯示，2017年，中國與異常熱浪相關的全因死亡人數是1萬6299人，死亡相關經濟損失為人民幣613.04億元（下同，約新台幣2697億元）。

其中上海受影響最為明顯，434人死於熱浪，死亡經濟損失2.388億元。

中國氣象局氣象服務首席研究員柳豔香向「八點健聞」表示，在短暫的間歇過後，7月20日第三輪高溫熱浪已來襲，這次高溫熱浪將會主要影響中國南方大部地區。

柳豔香指出，熱浪的來襲，對老年人、小孩和孕婦等體質虛弱的人群、有基礎性疾病的人群以及戶外工作者帶來的風險尤其大。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110724