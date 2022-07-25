更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

衝浪受肩傷 澳洲外長：對決浪板敗下陣來

2022/7/25 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天出席內閣會議時絕對談不上振奮，坐在總理艾班尼斯身旁的她右臂戴著吊腕帶。談起上週衝浪受傷，她說自己跟衝浪板「對決」卻敗下陣來。

法新社報導，53歲的黃英賢（Penny Wong）坐在中間偏左派總理艾班尼斯（Anthony Albanese）身旁，右手臂包覆在深藍色護具裡。她後來在推特（Twitter）發文解釋。

「對表達關心的人謹致謝忱。」她寫道：「簡而言之，黃英賢對決衝浪板，衝浪板勝。」

外交部發言人證實，在馬來西亞出生的黃英賢「上週衝浪時肩部受傷」，但未就她在海浪中有何差池詳述。

澳洲估計有250萬人經常衝浪，約相當於總人口的10%，其中若有些人任職政府部門，也不足為奇。

玩衝浪的知名政治人物不只黃英賢。包括前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）、曾經投入美國總統選舉民主黨初選的加巴德（Tulsi Gabbard）等人都是衝浪客。夏威夷州選出的美國聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）也曾經被看到在歐胡島（Oahu Island）衝浪。

不過談起玩衝浪的政治人物，就不得不提到身手出眾的烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）。

他經常被看到穿梭在比人高巨浪中，從烏拉圭大西洋岸外將他包裹的浪濤裡殺出。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110725

黃英賢
中澳關係和緩有變數 官媒痛斥澳洲降格淪美外掛 澳洲不鼓勵片面改變台海現狀 外交部：台澳持續進展
艾班尼斯
索羅門總理會見紐澳領袖 商討中國安全協議影響 北京提修復關係四項要求 澳洲總理：不予回應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族