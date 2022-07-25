Google創辦人布林妻子有華裔血統 出身貧困創業過程勵志

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華爾街日報報導，全球首富馬斯克去年冬季與Google共同創辦人布林（左）的妻子夏納翰（右）外遇。圖為2017年布林及夏納翰出席NASA研究中心頒獎典禮。（美聯社）

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（中央社紐約25日綜合外電報導）全球首富馬斯克據傳與Google共同創辦人布林妻子短暫外遇，導致布林婚姻破裂。讓兩名科技界億萬富豪多年友誼破裂的布林前妻也遭起底，她有華人血統，求學創業的過程相當勵志。

華爾街日報報導，布林（Sergey Brin）今年1月以「無法化解的歧異」為由，訴請和結褵近4年的37歲妻子夏納翰（Nicole Shanahan）離婚。根據知情人士說法，布林是在得知馬斯克（Elon Musk）曾與夏納翰短暫外遇數週後訴請離婚。

紐約郵報報導，夏納翰是一名在加州執業的律師，也是矽谷企業家。在因為這起三角戀而聲名大噪之前，她最為人熟知的身分是自動化專利管理和評估公司ClearAccessIP創辦人。她已於2020年將公司出售。

夏納翰也是基金會Bia-Echo Foundation的創辦人兼主席，基金會的目標是提倡刑事司法改革、打造永續未來，並資助對30多歲女性生育力的研究。這是基於她的個人經驗，她曾公開自己擁有難以受孕的體質。

夏納漢並非生來就是天之驕女。她在2021年6月接受雜誌Modern Luxury專訪時透露，她出生在加州奧克蘭（Oakland）的貧困家庭，父親罹患精神疾病、母親是中國移民，幼年時只能靠政府發送的食物券（food stamp）度日。「我必須靠自己搞清楚這個世界是如何運轉。」

她回憶說，她出生時母親才剛到美國2年，父親則在她9歲時被診斷罹患雙極型思覺失調症（bipolar schizophrenia）。

「在我的童年時期，絕大多數時間裡我的父母都沒有工作。我不僅沒錢，也沒有父母管教。你可以想像有一個罹患精神疾病的父親會是什麼樣子，日子充滿混亂與恐懼。」

夏納漢從12歲就開始打工，自立自強。她就讀菩及海灣大學（University of Puget Sound），取得經濟與中文雙學士學位。2013年，她前往新加坡國立大學修讀全球智慧財產權貿易及中國法律，之後回到聖克拉拉大學（Santa Clara University）攻讀法律，成為一名律師。

她與布林於2015年在一處瑜珈中心認識，約會兩年後於2018年舉辦低調婚禮，同年底產下一女。她之前曾與一名財務主管有過一段婚姻。

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多名知情人士說，去年12月初，馬斯克與夏納翰在邁阿密集結全球富豪的巴塞爾藝術展（Art Basel）期間出軌。當時布林與夏納翰的婚姻因為疫情與育兒壓力產生問題，但仍住在同一屋簷下。馬斯克當時則和關係斷斷續續的歌手女友格萊姆斯（Grimes）分手。

馬斯克昨晚在推特表示，他和布林依舊是好友，否認和布林的妻子有染，並稱「3年內只見過妮可（夏納翰）兩次，而且每次周圍都有很多人」。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110725