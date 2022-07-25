馬斯克傳外遇Google創辦人妻子 曾跪求原諒仍難挽回友誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

華爾街日報報導，全球首富馬斯克（左）去年冬季與Google共同創辦人布林（右）妻子外遇，導致布林婚姻破裂，兩人多年友誼劃下句點。（左圖取自instagram.com/elonmuskes；右圖取自維基百科共享資源，作者James Duncan Davidson，CC BY 2.0）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，全球首富馬斯克去年冬季與Google共同創辦人布林妻子短暫外遇，導致布林婚姻破裂，兩位科技界億萬富豪多年友誼因此劃下句點。

馬斯克（Elon Musk）曾說，多年來常到布林（Sergey Brin）位於加州矽谷的寓所作客。2008年金融海嘯期間，馬斯克經營的電動車大廠特斯拉（Tesla）難以增產，布林當時資助馬斯克約50萬美元（約新台幣1490萬元）。

2015年，特斯拉推出電動運動休旅車（SUV）Model X，馬斯克以出產首批其中一輛回報布林。

但知情人士透露，兩人及各自團隊近幾個月關係日趨緊張。布林指示財務顧問出脫個人投資馬斯克旗下公司的部位，但投資金額及是否真的脫手則不得而知。

布林今年1月以「無法化解的歧異」為由，訴請和結褵近4年的妻子夏納翰（Nicole Shanahan）離婚。根據知情人士說法，布林是在得知馬斯克曾與夏納翰短暫外遇數週後訴請離婚。

多名知情人士說，去年12月初，馬斯克與夏納翰在邁阿密集結全球富豪的巴塞爾藝術展（Art Basel）舉行期間出軌。當時布林與夏納翰已分開，但仍住在同一屋簷下；在離婚文件中，布林提到與夏納翰分開的日期是去年12月15日。

去年9月，馬斯克和關係斷斷續續的歌手女友格萊姆斯（Grimes）分手；兩人透過代理孕母產下的第2名小孩去年12月出生。「財經內幕」（Business Insider）7月稍早報導，馬斯克與旗下大腦晶片新創公司Neuralink主管齊利斯（Shivon Zilis）的一對雙胞胎去年11月誕生。

華爾街日報引述知情人士表示，今年稍早一場派對上，馬斯克在布林面前單膝下跪，再三為自己所犯錯誤道歉，請求布林原諒。布林雖接受道歉，仍不再和馬斯克固定交談。

馬斯克與布林是全美知名度數一數二的創業家，身價非凡。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克估計擁有2420億美元財富，高居全球首位；布林以946億美元排名全球第8。

布林與夏納翰約7年前相識，在此之前都有過婚姻。知情人士說，去年秋季兩人婚姻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及照顧3歲女兒而遭遇問題，目前處於離婚調解，夏納翰索求逾10億美元。

兩造尚未達成離婚協議。布林陣營指控夏納翰要求金額遠多於婚前協議；夏納翰陣營主張她的要求只占布林財產一小部分，而且她是在懷孕時被迫簽下婚前協議。

布林1998年與佩吉（Larry Page）共同創辦網路搜尋引擎Google，協助將Google打造為全球市值最高公司之一。兩人2019年退出Google母公司Alphabet管理階層，但仍在董事會保有席位。（編輯：郭中翰）1110725