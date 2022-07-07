美媒爆馬斯克多兩孩 2021年底與女主管生雙胞胎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山6日綜合外電報導）美國雜誌「財經內幕」今天報導，特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）執行長馬斯克與旗下大腦晶片新創公司Neuralink高階主管齊利斯去年11月生下一對雙胞胎。

「財經內幕」（Business Insider）引述法庭文件報導，今年4月，馬斯克（Elon Musk）與齊利斯（Shivon Zilis）提交請願書，要求變更這對雙胞胎的名字，「加入父親的姓氏」，並保留母親姓氏作為中間名。

報導也提到，一個月後，一名德州法官批准這項請願。

線上法律研究服務平台Westlaw的法庭案卷摘要顯示，馬斯克與齊利斯4月25日提交改名請願書，法官5月11日簽署「變更多名小孩名字命令」。

根據「財經內幕」，若馬斯克完成以440億美元（約新台幣1.3兆元）收購推特公司（Twitter Inc.）的交易，據傳齊利斯是可能獲欽點經營推特的人選之一。但報導沒有引述任何消息來源。

社群平台「領英」（LinkedIn）檔案顯示，36歲的齊利斯擔任Neuralink營運與特殊計畫主任，而51歲的馬斯克是這家公司的共同創辦人兼董事長。齊利斯2017年5月開始任職於Neuralink，同月獲任命為特斯拉人工智慧計畫主任，服務到2019年。

根據LinkedIn上的個人檔案，齊利斯也是人工智慧研究公司OpenAI的董事，這家企業同樣是由馬斯克共同創立。

這對雙胞胎誕生的新聞曝光，意味著馬斯克現有9名小孩。馬斯克與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）有兩名小孩，另與身為作家的加拿大籍前妻朱斯蒂娜．威爾森（Justine Wilson）育有5名小孩。

馬斯克與格萊姆斯去年12月透過代理孕母迎接兩人第2個小孩。根據「紐約郵報」（New York Post）娛樂版「第6版」（Page Six）去年9月的報導，身價億萬的馬斯克說，他與格萊姆斯處於「半分居狀態」。

馬斯克與齊利斯尚未回應路透社的置評要求。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110707