馬斯克否認當小王 稱只見過Google創辦人妻子2次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

華爾街日報報導，全球首富馬斯克（左）去年與Google共同創辦人布林（右）妻子外遇，導致對方婚姻破裂。馬斯克24日晚間在推特否認和布林的妻子有染。（左圖取自instagram.com/elonmuskes；右圖取自維基百科共享資源，作者James Duncan Davidson，CC BY 2.0）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）特斯拉（Tesla Inc）創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）昨晚在推特表示和Google共同創辦人布林依舊是好友，否認和布林的妻子有染、導致他離婚。

華爾街日報引述知情人士說法報導，馬斯克去年冬季與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的妻子夏納翰（Nicole Shanahan）短暫外遇，導致布林婚姻破裂，兩位科技界億萬富豪多年友誼因此劃下句點。

路透社報導，馬斯克發推文表示，「謝爾蓋（布林）和我仍是好友，昨晚還一起參加一場派對！我3年內只見過妮可（夏納翰）兩次，而且每次周圍都有很多人，完全沒有談情說愛。」

目前非營業時間，特斯拉和Alphabet旗下Google公司均未立即回應路透社的置評要求。

路透社無法立即連絡到布林或夏納翰取得回應。布林的律師拒絕就華爾街日報的報導發表評論。夏納翰也不回應華爾街日報的置評要求。

華爾街日報報導，布林今年1月以「無法化解的歧異」為由，在加州聖克拉拉郡高等法院（Santa Clara County Superior Court）訴請和結褵近4年的妻子夏納翰離婚。根據知情人士說法，布林是在得知馬斯克曾與夏納翰短暫外遇數週後訴請離婚。

路透社無法獨立證實離婚文件是否被提出。

華爾街日報稱，布林在得知馬斯克和妻子外遇後，指示財務顧問出脫個人投資馬斯克旗下公司的部位，但投資金額及是否真的脫手則不得而知。

對於馬斯克出言否認報導，華爾街日報沒有立即回應路透社的置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110725