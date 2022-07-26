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漢莎航空地勤罷工要求加薪 逾千航班取消

2022/7/26 21:18
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（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）德國漢莎航空（Lufthansa）表示，由於地勤人員計劃罷工，明天將不得不取消在法蘭克福和慕尼黑國內樞紐的幾乎所有航班，為歐洲各地夏季旅行增添混亂。

法新社報導，漢莎航空今天在聲明中表示，由德國服務業工會（Verdi）發起為期一天的罷工將產生「巨大影響」。

將有1000多個航班取消，今天已有部分航班取消，影響約13萬4000名乘客。

漢莎航空表示，「漢莎航空明天將不得不取消法蘭克福（Frankfurt）和慕尼黑（Munich）樞紐的幾乎整個飛行計畫」，並補充說，不能排除對原定28日和29日部分航班造成連鎖反應的可能。

地勤人員尋求比漢莎航空迄今為止提供更大幅度的加薪，因此計劃從格林威治時間27日1時45分罷工到28日4時。

這次罷工將讓歐洲各地的夏季航空旅行帶來更多痛苦。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定鬆綁提振需求，但長期的員工短缺使乘客面臨航班中斷、大排長龍和行李遺失等問題。

代表約2萬名漢莎航空地勤人員的德國服務業工會正尋求加薪9.5%，即每月多至少350歐元（新台幣1萬623元）。工會也要求最低時薪為13歐元。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110726

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