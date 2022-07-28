俄烏戰爭爆發至今 英國收容逾10萬烏克蘭難民

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國政府今天宣布，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭迄今，當局已根據先前推出的兩項計畫，協助收容逾10萬名烏克蘭人。

路透社報導，根據聯合國（UN）統計數據，截至7月26日，歐洲各國已經接受近620萬名來自烏克蘭的難民，其中超過半數都有申請臨時居留計畫。單是波蘭一國就收容了超過120萬烏國人。

英國的兩項收容計畫，一項是針對來到英國依親的烏克蘭人，另一項則允許英國人為躲避戰火的難民提供住宿。不過，相關計畫起初因太過官僚化，讓部分難民陷入困境長達數週，因而招致批評。

當局指出，烏克蘭難民收容流程現今已完全數位化，且目標是在48小時內處理申請。現在也開放18歲以下的未成年人申請來到英國，只要他們持有父母同意的證明，即使沒有父母或監護人陪同，也能提出申請。

據官方統計，截至7月26日，英國的兩項計畫共收到19萬8200份申請，已發放16萬6200份簽證。

英國當局近期決定優先處理烏克蘭簽證，這導致許多來自其他國家的工作和學生簽證申請被迫延誤。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110728