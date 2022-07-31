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首頁 / 國際

漢莎航空機師要求加薪 工會投票通過採集體行動

2022/7/31 21:16
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（中央社柏林31日綜合外電報導）德國漢莎航空公司（ Lufthansa）機師工會今天進行表決，以97.6%的贊成票通過將採集體行動，恐對暑假旅遊旺季造成更多衝擊。

路透社報導，罷工加上人手短缺已迫使漢莎航空在內的航空業者取消數以千計的航班，各大機場大排長龍，讓熬過疫情封城亟欲旅行的旅客心情大受影響。

德國機師工會（Vereinigung Cockpit）理事葛洛爾斯（Marcel Groels）表示，表決結果不一定意味著會發動罷工，卻是釋出一項訊號，要求雇主必須採取建設性的行動。

「我們展現我們願意商談。」

漢莎航空的發言人表示，公司尊重投票的結果，並希望能夠在談判桌上看到建設性的解決方案。

機師工會要求今年為機師加薪5.5%，以及之後自動支付通膨津貼。同時也要求在漢莎集團旗下的航空公司所有員工的薪資結構一致，包括漢莎航空與廉航歐洲之翼航空 （Eurowings）。

漢莎航空的地勤人員已在29日發動罷工，造成1000多個航班被迫取消。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110731

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