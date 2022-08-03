蓋達首腦喪命 國務院示警美公民海外暴力風險增

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）後，國務院今天警告，美國公民赴海外旅遊面臨的暴力攻擊風險增加。

法新社報導，美國週末在阿富汗首都喀布爾（Kabul）以無人機狙殺薩瓦里，是自從蓋達創始人賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭擊斃以來，對這個軍事團體的最重打擊。美國總統拜登宣布「正義得到伸張」。

狙殺行動過後，美國國務院今天敦促美國公民，「赴海外旅行時保持高度警覺，並提高對周遭環境的安全意識」。

國務院聲明指出，「目前資訊顯示，恐怖組織持續計劃對橫跨全球多個區域的美國利益發動恐怖攻擊」。

「這些攻擊可能採取多種手法，包括自殺攻擊、暗殺、綁架、劫持和炸彈攻擊等。」

拜登政府高階官員表示，71歲的薩瓦里是在阿富汗7月31日破曉時，在喀布爾一棟3層樓房陽台遭2枚「地獄火」（Hellfire）飛彈所擊殺。

這是塔利班去年8月中旬重掌政權、華府當月月底撤軍阿富汗以來，美國對阿國目標所進行的首場已知「超視距」（over-the-horizon）攻擊行動。

塔利班譴責這次無人機攻擊行動，但未提及傷亡也沒說出薩瓦里的名字。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110803