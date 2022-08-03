美指違反制裁規定 要求阿根廷扣押委內瑞拉貨機

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國今天要求阿根廷扣押1架6月起遭停飛留在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的委內瑞拉飛機，因伊朗航空公司將它賣給委內瑞拉，據信違反了美國的制裁規定。

這架屬委內瑞拉航空公司Emtrasur、載運汽車零件的波音747貨機從墨西哥起飛企圖進入烏拉圭不成，6月8日抵達布宜諾斯艾利斯機場後，即與19名機組人員滯留當地。

這架貨機機組員包括5名伊朗人和14名委內瑞拉人。美國哥倫比亞特區法院7月19日發出命令，以違反美國出口管制法為由，要求扣押這架飛機。

美國法院稱，這架飛機自伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）下屬的馬漢航空（Mahan Air）「非法轉移」給委內瑞拉航空公司Emtrasur。Emtrasur是遭美國財政部制裁的委內瑞拉聯合航空公司（Conviasa）旗下事業。伊斯蘭革命衛隊的聖城部隊則被華府認定為恐怖組織並已遭受制裁。

美國司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）聲明指出：「司法部不會容忍違反我們制裁和出口管制法的交易。」

另一名美國檢察官格雷夫斯（Matthew Graves）表示：「我們將致力避免遭制裁實體取得美國製造的商品，或自這些商品的非法轉移中獲得利益。」

美國商務部2008年下令，禁止馬漢航空從事涉及美國出口產品的交易。

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美國司法部聲明，「正如扣押令中所稱，值2021年10月或前後，馬漢航空因未獲美國政府授權批准，將波音飛機的保管和控制權轉移給Emtrasur，違反了臨時拒絕令（Temporary Denial Order）和美國出口管制法。」

這項聲明前一天，阿根廷法官指出，這架遭停飛貨機的其中12名機組員可以離開阿根廷，但包括1名疑似伊斯蘭革命衛隊成員的4名伊朗機組員，以及3名委內瑞拉機組員必須留下。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110803