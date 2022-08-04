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澳洲大堡礁復育見成效 覆蓋率創36年新高

2022/8/4 19:23
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（中央社墨爾本4日綜合外電報導）澳洲海洋科學院今天發布報告表示，澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）2/3區域的珊瑚覆蓋面積創36年來新高，但珊瑚礁仍易受到日益頻繁的大規模白化危機影響。

路透社報導，澳洲海洋科學院（Australian Institute of Marine Sciences, AIMS）年度報告指出，大堡礁南部因棘冠海星數量大爆發，導致珊瑚覆蓋面積縮小，復育狀況遠不及中部和北部礁區。

澳洲海洋科學院院長哈迪斯蒂（Paul Hardisty）發布聲明表示：「報告顯示，大堡礁在面對無間斷的嚴重干擾時有多脆弱，而這些干擾正變得日益頻繁，且持續更久。」

這項報告發布前，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）專家曾於3月到訪大堡礁，考慮是否將其列入「瀕危」名單。

澳洲海洋科學院根據對珊瑚礁的長期調查，將硬珊瑚覆蓋率高於30%界定為具有高度價值，並作為評估珊瑚礁健康的關鍵指標。

大堡礁北部的硬珊瑚覆蓋率從2017年的13%，增長至2022年的36%，中部的硬珊瑚覆蓋率則從2019年的12%增長至33%，皆為澳洲海洋科學院自1985年開始監測這兩個區域以來的最高比例。

然而，硬珊瑚覆蓋率通常高於另兩個區域的大堡礁南部，覆蓋率卻從一年前的38%下降至34%。

大堡礁先前經歷7年來第4度、反聖嬰現象出現後首度大規模白化危機，但哈迪斯蒂表示，儘管面積廣闊，但2020及2022年的白化現象，並不像2016及2017年那麼嚴重。

他說：「最新研究結果表明，大堡礁可以在不受強烈干擾的情況下復育。」

不過，缺點在於這次覆蓋率的增長由軸孔珊瑚（Acropora）所帶動；澳洲海洋科學院表示，軸孔珊瑚尤其易於受到海浪侵蝕、熱應力和棘冠海星的影響。

澳洲海洋科學院監測計畫主任恩斯利（Mike Emslie）說：「這代表硬珊瑚覆蓋率的大幅增長，可能很快會因為軸孔珊瑚為主的珊瑚礁面臨種種干擾而遭到抵銷。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110804

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