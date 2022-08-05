宏碁、華碩等大廠涉侵權 美國啟動337調查

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國際貿易委員會宣布，將針對宏碁、華碩、微星科技和聯想等公司進口並販售「某些含有專利技術的影片處理設備及產品」展開「337調查」，恐禁止部分產品進入美國市場。

科技新聞網站CRN報導，這項申訴由位於加州的VideoLabs依據1930年關稅法337條款提出，要求美國國際貿易委員會（USITC）發出「有限禁制令」（limited exclusion order）及暫停與停止銷售令（cease and desist orders），將有效地暫時阻止受影響的設備進口。

美國國際貿易委員會做出裁決後，可能會針對含有專利科技的進口產品發出禁令，摩托羅拉（Motorola）也同樣遭申訴列名。由於這些專利似乎與個人電腦、媒體播放器、智慧手機和平板電腦等設備顯示器有關，任何禁令都可能對上述遭指控的企業帶來麻煩。

VideoLabs是一個統整專利和提起侵權訴訟的組織。VideoLabs聲稱，上述遭點名企業製造的個人電腦和其他設備配備某些具有影片處理能力的圖形處理器（GPU），據稱侵犯了VideoLabs的4項專利。

根據美國國際貿易委員會發布的消息，委員會「將在可行的時間內儘快在調查中做出最終判定」，還說將在調查啟動的45天內設定完成調查的目標日期。

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2018年成立的VideoLabs光是今年就提出另外5起重大申訴，申訴對象包括臉書（Facebook）母公司Meta、迪士尼公司（Disney）、影音串流平台Netflix、亞馬遜公司（Amazon）和有線付費電視頻道Starz。

VideoLabs來自專利銷售、授權和打官司的收入超過60億美元，擁有來自諾基亞公司（Nokia）、阿爾卡特朗訊公司（Alcatel-Lucent）、西門子公司（Siemens AG）、美國網路設備供應商3Com、Panasonic公司、慧與科技公司（HPE）等企業專利。慧與科技是VideoLabs專利集團成員。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110805