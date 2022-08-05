宏碁華碩等遭美337調查 業者：進入法律程序不便評論

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（中央社記者吳家豪台北5日電）美國國際貿易委員會（USITC）展開「337調查」，將釐清包括宏碁、華碩及微星等企業的視訊處理產品是否侵犯美商VideoLabs, Inc.專利，相關台灣業者今天低調表示，已進入法律程序不便評論。

337調查是USITC根據美國「1930年關稅法」第337節規定，針對進口貿易中的不公平行為發起調查，並採取制裁措施。

宏碁告訴中央社記者，由於此案已進入法律程序，不便進行評論。華碩指出，此案已進入法律程序，不做評論，對財務業務無重大影響。微星表示，將依法答辯，其餘不便回應。

業界分析，此案可能是「專利蟑螂」控告台廠，希望透過發動專利訴訟，藉此取得賠償金或授權金，但類似訴訟最終不一定會判定侵權成立，推測應該對台廠影響不大。

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過去曾有先例，2018年、2020年美商Tela Innovations向USITC提出調查申請，指控宏碁、華碩及微星等多家公司在美國銷售的特定集成電路與下游產品侵權，要求發布禁制令，至今調查結果尚未出爐。

根據USITC於8月3日發布的新聞稿，美商VideoLabs, Inc.今年7月5日主張進口到美國的特定視訊處理裝置及產品侵犯其專利，要求禁售相關產品，USITC已立案展開調查，對象包括宏碁、華碩、微星、聯想、摩托羅拉。調查立案後45天內，USITC將決定完成調查所需的時間。（編輯：潘羿菁）1110805