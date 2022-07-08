宏碁6月營收8年同期新高 華碩寫今年最佳表現

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天公布6月合併營收新台幣309.45億元，月增39.5%，年增3.1%，創近8年同期新高。華碩6月集團合併營收554.49億元，月增45.6%，年增15.65%，改寫今年單月新高。

宏碁第2季合併營收723.48億元，年減9.3%；上半年合併營收1507.21億元，年減0.4%；公司並持續減低整體庫存。

宏碁桌上型電腦6月營收年增9.3%、第2季營收年增2.9%、上半年營收年增15.4%；電競事業6月營收年增25.7%、第2季營收年減12.3%、上半年營收年增4.9%。

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宏碁集團旗下7家上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已公告6月營收，第2季營收全部加總年增31.9%。宏碁第2季非個人電腦（PC）及顯示器事業營收占整體營收21.1%。

華碩發布新聞資料表示，第2季因供應鏈、物流、通貨膨脹等多項不利因素，致營運及獲利下降至相對低點，但在華碩團隊努力下，6月已度過營運低點，達成顯著的月營收成長，後續將積極對應通膨及需求調整的壓力，進一步強化產品定位及擴增出貨規模。（編輯：楊蘭軒）1110708