巴黎飆高溫無樹蔭可避 熱浪凸顯城市綠化不足

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國本週迎來第3波熱浪，都市規劃專家勒丹泰拿著氣溫計，竟然在巴黎歌劇院外的柏油路測量到攝氏56度高溫，但眼前幾乎沒有半棵樹，自然也無樹蔭可遮蔽。

路透社報導，歌劇院廣場是巴黎多個發生熱島效應的地點之一，這裡缺乏樹木提供樹蔭為城市降溫。為了對抗氣候變遷和日益炎熱的夏季，其中一道關鍵防線就是多樹多樹蔭。

距離歌劇院廣場約1分鐘路程的義大利人大道，道路兩側種滿一排排樹木。勒丹泰（Tangui Le Dantec）實測，樹蔭下的溫度為28度。

勒丹泰說：「這裡馬上就有微風吹過，不會讓你熱得難以呼吸。」勒丹泰是行動團體「公民之樹」（Aux Arbres Citoyens）的創辦人，該團體反對砍伐樹木。

巴黎的綠化程度在全球排名屬後段班。根據世界城市文化論壇（World Cities Culture Forum）的數據，巴黎僅10%面積由公園和花園等綠地覆蓋，相較下，英國倫敦和挪威奧斯陸的綠化程度分別為33%及68%。

法國氣象局表示，上個月是法國史上最熱的7月。炙熱高溫凸顯巴黎必須加強對抗全球暖化的自然防線。

巴黎市政府希望能創造「涼島效應」（islands of freshness），計劃在2026年前種植17萬棵樹。官方也正著手刨除數十間學校的混凝土，改為鋪設土壤和植被。

巴黎負責建築綠色能源轉型的副市長波德里耶（Jacques Baudrier）說：「我們正在進行一項大規模種植草木的計畫，比前幾任政府的規模要大得多。」

然而，巴黎市政府的雄心壯志也引發一些抗議。勒丹泰等倡議人士表示，政府砍伐不少樹齡數十年的老樹，只為增加打造花園的空間。

綠色倡議人士認為，政府雖然想重新規劃城市景觀，但砍伐成熟的樹木卻與政府的雄心背道而馳，因為樹苗反而更容易受乾旱影響，在對抗熱輻射上也沒有太大作用。

綠色倡議人士布瑞伊（Thomas Brail）4月拍攝巴黎北郊有70多棵樹被砍的影片。砍掉這些樹是為了讓巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在城市周圍開闢綠化帶的願景得以展開。

巴黎市政府的都市計畫員對此表示，巴黎必須先砍掉一些樹，才能重新規劃市容，強化城市對抗氣候變遷。（實習編譯：許珈瑜/核稿：戴雅真）1110805