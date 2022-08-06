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加州死谷國家公園山洪爆發 千人受困

2022/8/6 17:47
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（中央社死谷國家公園5日綜合外電報導）官員表示，美國加州死谷國家公園今天大雨引發山洪爆發，數十車輛被掩埋，導致進出公園的所有道路關閉，約有1000人受困。

綜合法新社與美聯社報導，死谷國家公園（Death Valley National Park）位於加州和內華達州中間，今天在火爐溪（Furnace Creek）地區的降雨量至少達43毫米。公園管理處表示，這相當於「一個上午就下了將近一整年的降雨量」。公園年平均降雨量為48毫米。

根據美國國家公園管理局（National Park Service），沒有接獲人員傷亡通報，但約有60輛汽車被埋在幾十公分深瓦礫堆中，約有500名遊客和500名公園工作人員受困。

加州運輸部估計，需要4至6個小時才能開通一條道路來撤離遊客。

這是死谷國家公園本週發生的第2場暴洪。洪水帶來泥沙和瓦礫殘堆淤積，使得部分道路1日被迫關閉，內華達州西部和亞利桑那州北部也受到波及。

氣候變遷導致高溫，使得大氣濕度更高、降雨更多。根據聯合國氣候專家，即使將全球平均升溫控制在攝氏1.5度，部分地區暴雨的頻率、強度和雨量仍會增加。（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1110806

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