韓國光化門重新開放 變身文化休閒中心

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）歷經1年9個月的改造施工，首爾市地標之一的光化門廣場6日終於重新開放，搖身成為「公園般的廣場」，首爾市政府希望將此地打造為新的文化、休閒中心。

位於景福宮與光化門前方的光化門廣場，在朝鮮時代就是行政機關所在地，到了現代，許多重要政府機關也設點於此，無論平日假日都車水馬龍，但也因此陷入交通及公共空間需求的兩難。

光化門「廣場」的型態首次亮相是在2009年，當時加入更多公共空間，強調以人為中心，再現歷史風華的設計理念，但因兩側都有車道，行人往來不便而遭詬病，前市長朴元淳任內在2017年決定啟動改造計畫，經過與公民團體協調後，終於在2020年11月正式動工，投入約815億韓元（約新台幣18億6500萬元）經費。

大改造後的光化門廣場將車道改至同側，廣場面積則是先前的2倍左右，其中約1/4栽種植物，實現自然與都市共存造景，並設計許多可安坐、甚至躺下仰望天空的休憩空間。

配合原有的世宗大王雕像，新廣場設計融入世宗大王發明的訓民正音元素，包括代表光化門三字首音的ㄱ、ㅎ、ㅁ（k、h、m），許多韓文母、子音隱藏在廣場各個角落等待人們發掘。

立於世宗大王像前的名將李舜臣雕像同樣按原樣保留，除原本在雕像前的噴水台外，鄰近區域也新增會按照韓文字型變換噴水的「韓文噴水台」及隧道型噴水台，新增夏日戲水、打卡的好去處。

原有的「歷史水道」也保留延長，貫穿長型廣場的水道記載從1392年朝鮮建國至2022年總統尹錫悅就任的歷史，沿著水道往光化門前進，還能看到朝鮮時代六曹大街遺落下的排水道等遺跡。

為慶祝光化門廣場重新開放，首爾市政府6日晚上在光化門廣場舉辦「光化門廣場聚光之樂」紀念活動，邀請首爾市民聯合交響樂團、傳統音樂家等表演。

廣場旁世宗文化會館的戶外牆面投影也將重新啟動，至9月15日止將每天放映以「現代人的心靈休憩與治癒」為主題的5部影片。（編輯：陳惠珍/韋樞）1110807

改造後的光化門廣場將車道改至同側，廣場面積增至先前的2倍左右，其中約1/4栽種植物，實現自然與都市共存造景。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年8月7日