中元節將至 紐約台灣市集讓民眾體驗拜拜

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（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）紐約台灣社群籌劃的市集再度登場，今天移師華盛頓廣場公園北側，現場飲食與文化攤位充滿台灣味。中元節即將到來，主辦單位特別擺出供桌讓民眾體驗拜拜習俗。

紐約台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan Festival）班底策劃街坊節TaiwanFest，6月在布魯克林區公園坡（Park Slope）亮相，7月移師曼哈頓切爾西（Chelsea），第3場活動在充滿藝文氣息的華盛頓廣場公園（Washington Square Park）北側舉辦。

由於地點鄰近民宅，這次TaiwanFest未見前兩場的音樂及歌舞表演，但加進多尊曾環台的Q版巨型神像氣球，還別出心裁設置中元拜拜攤位，提前讓參與活動的紐約客祭拜好兄弟。

活動總策劃許伯丞向中央社表示，華盛頓廣場過去是墓園，這次TaiwanFest在鄰近街道舉辦，而且再過5天就是中元節，他認為擺香案祭拜紐約的好兄弟是個好點子，希望他們可以看到台灣人的熱情。

如同前兩場TaiwanFest，車輪餅、鹽酥雞、剉冰、珍珠奶茶及炸魷魚等小吃攤位大受歡迎，販售文創商品、珠寶及保養品的攤位也頗受青睞，就算紐約午後陣雨不斷，往來人潮仍不減。

紐約的台灣元素逐漸減少，前兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行又導致眾多活動停擺，TaiwanFest打著全新招牌再出發，幕後團隊希望提升台灣在這座城市的曝光度，也想激勵更多新一代創業，在市集擺攤試水溫，為日後的在地台灣商家扎根。

特別的是，參與活動的茶飲店Tiger Tai（虎台灣）老闆莫拉萊斯（Rodrigo Morales）是墨西哥裔，他在COVID-19疫情爆發前到亞洲旅遊，對台北的夜市與珍奶念念不忘。原本在紐約當酒保的他去年向在地業者取經，學習調製飲品，當起珍奶店老闆，先從快閃店起步，今年稍晚可能會開實體店面。

莫拉萊斯受訪表示，TaiwanFest勾起他造訪台北的回憶，能在紐約找到台灣美食的感覺太棒了。

贊助TaiwanFest的紐約台灣商會會長白育青說，活動鼓勵創業之餘，也希望讓下一代接觸台灣文化，因為紐約的台灣人「愈來愈散」，這些活動能發揮凝聚台灣人的作用。

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這次TaiwanFest保留客家擂茶試作等文化攤位，兩名經文化部與美國國務院傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）合作薦送的藝文專才學人也參與活動，台北偶戲館館長蔡易衛分享布袋戲文化，界映文化創意有限公司執行長黃莉翔現場揮毫。

歷經3場TaiwanFest，許伯丞坦言很累，也體會到扭轉紐約缺乏台灣元素的現況很難。但他期望繼續當推手，讓新的攤位茁壯，特別是到紐約深造後留下來的台灣設計師，希望他們的作品有朝一日能在主流市場上被看見。（編輯：韋樞）1110808