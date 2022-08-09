美副國務卿：世界的未來在太平洋 美加碼投資

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（中央社威靈頓9日綜合外電報導）意在展現華府對太平洋承諾的旋風行程接近尾聲之際，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在紐西蘭表示，世界的未來將由太平洋定調，美國正在加碼投資這個地區。

路透社報導，雪蔓（Wendy Sherman）在威靈頓召開記者會表示，重要的是美國在太平洋持續參與，而美國高層領袖都相信，「未來會由太平洋這裡定調」。她並未進一步闡述這點。

中國今年與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定之後，美國擔心中國在太平洋擴大駐軍的野心。

雪蔓表示：「我們正在加碼在太平洋這裡的投資。」她還說，美國盡其所能地參與這個地區，並推廣以規則為基準的國際秩序，確保各方都能和平安全地繁榮昌盛。

雪蔓過去5天拜會了薩摩亞、東加、澳洲與索羅門群島領袖，7日並出席紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80週年的儀式。

她雖然有會晤索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），但蘇嘉瓦瑞並沒有出席7日那場由美國主辦的儀式，當地媒體形容此舉「怠慢冷落」。

雪蔓訪問紐西蘭期間，拜會了總理阿爾登（Jacinda Ardern），兩人討論美紐太平洋合作事宜，包括透過自由開放的印度太平洋促進經濟繁榮，兩國並簽署了太空與緊急事故管理合作協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110809