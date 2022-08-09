日本東京COVID-19疫情稍緩 連4天低於上週同日

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2萬9115例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週二減少1700多例，連續4天低於上週同日。

大阪府今天新增2萬5296例確診病例，創當地單日次高紀錄，至今累計病例數154萬4590例，包括5525例死亡病例。

長野縣今天新增2695例確診病例，創當地歷史新高，至今累計病例數12萬2938例，包括227例死亡病例。

和歌山縣今天新增1973例確診病例，較上週二增加566例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數7萬9751例。

其他同創當地單日新高紀錄的包括愛媛縣的2841例、岐阜縣的4725例、熊本縣的4448例、秋田縣的1332例，及鳥取縣的882例等。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增4289例確診，較上週二減少1305例，至今累計病例突破40萬例，來到40萬850例。目前專責病床使用率高達84.4%，重症病床使用率35.5%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1188.45人染疫，沖繩縣以2322.71人連續137天高居日本各地之冠；大阪府以1593.90人次之、福岡縣以1587.03人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110809