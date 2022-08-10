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總統選舉投票結束 肯亞民眾焦急等待結果

2022/8/10 15:39
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（中央社奈洛比10日綜合外電報導）肯亞總統選舉投票大致平和地落幕之後，民眾今天焦急等待結果出爐。此次選舉部分地區投票率低迷，顯示民眾對政治精英益感挫折。

昨天的投票結束後，儘管聲勢領先的總統候選人魯托（William Ruto）和歐丁嘉（Raila Odinga）都誓言保持冷靜，許多肯亞人對過去與選舉有關的暴力事件仍記憶猶新。

肯亞人敦促各政黨接受選舉結果。

獨立選舉與選區劃分委員會（Independent Electoral and Boundaries Commission）必須在8月16日前宣布結果，官員們連夜計票，還得消除各界對作票的疑慮。

獨立選舉與選區劃分委員會主席徹布卡提（Wafula Chebukati）在昨天深夜記者會上表示：「我們進行這項嚴謹行動，努力儘快完成之際，請肯亞人保持耐心。」

肯亞人昨天投下6場選舉的選票，他們將選出1位新總統以及參議員、地方首長、眾議員、女性代表和大約1500名縣級官員。

儘管選戰初期民眾積極參與，但實際投票時，某些地區投票率似乎並不踴躍，可見至少對部分肯亞人來說，選舉支票好幾年來都未兌現，已漸漸讓他們失去耐心。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110810

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