日本新任防衛大臣濱田靖一 主張台日加強互助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天大幅改組內閣，立場友台的眾議員濱田靖一接任新任防衛大臣。濱田7月底才剛與前防衛大臣石破茂共同率團訪台，主張台日應加強互助合作。

「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由石破茂、濱田靖一共同擔任顧問，長島昭久擔任事務局長。另由前防衛大臣中谷元、前外務大臣前原誠司、公明黨眾議員佐藤茂樹共同擔任召集人。

濱田今年7月底率「思考日本安全保障議員之會」訪台時表示，不僅重視安保議題，也重視台日關係，台灣在區域中地位十分重要，台日應就若干議題建立類似同盟般的關係，加強互助合作。

擔任訪團共同團長的濱田出身政治世家，過去擔任眾議員的父親濱田幸一曾極力反對日本前首相田中角榮與台灣斷交，父子立場均極友台。

濱田是自民黨重量級議員，曾任防衛大臣、防衛政務次官等職，至今訪台2次，前一次為2009年，拜會時任立委李鴻鈞等人。

日本放送協會（NHK）報導，濱田今天受訪時對目前日益嚴峻的安全保障環境說，「這是非常嚴峻的狀況，會冷靜沉著地處理」。

濱田1955年出生於日本千葉縣，高中畢業後曾赴美留學，之後畢業於日本專修大學。他1980年起擔任大藏大臣（現稱財務大臣）渡邊美智雄的秘書官，並從1984年起擔任父親的秘書。

隨著父親退休，濱田1993年獲自民黨提名參選第40屆眾議院大選並首度當選，同一年當選的政治人物包括前首相安倍晉三、現任首相岸田文雄等人。

濱田1998年在首相小淵惠三內閣擔任防衛政務次官，2003年又在首相小泉純一郎內閣擔任防衛廳副長官；到了2008年，更在首相麻生太郎內閣被任命為防衛大臣首次入閣，一年後隨著麻生內閣總辭去職。

讀賣新聞報導指出，為因應台灣情勢及預定年底前要修訂國家安全保障戰略等3份文件，濱田過去在防衛領域的經歷獲岸田正面評價，因此在這波內閣改組回鍋再任防衛大臣。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110810