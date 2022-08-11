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新加坡：台海情勢若惡化 將衝擊全球半導體電子業

2022/8/11 13:19
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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）新加坡貿工部今天表示，全球經濟面臨風險包括俄烏戰爭恐加劇通膨壓力、地緣政治緊張情勢升溫。若台海局勢惡化，不只是新加坡，世界各國也將受衝擊，特別是半導體及電子業。

星國貿工部今天發布2022年第2季經濟調查報告指出，新加坡今年第2季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.4%，優於第一季的3.8%。

貿工部表示，經季節性調整後，星國今年第2季經濟較前一季微幅萎縮0.2%。

考量星國上半年經濟表現及最新國內外經濟情勢發展，貿工部調整新加坡2022全年經濟成長預估，由成長3%至5%修正至成長3%至4%。

綜合來看，貿工部常任秘書林明亮在線上記者會表示，新加坡2022上半年經濟較去年同期成長4.1%。第2季經濟成長主要來自製造業、其他服務業及資通訊等產業。

林明亮指出，自5月以來，全球經濟情勢進一步惡化，通貨膨脹壓力加劇、緊縮貨幣政策恐影響美國及歐元區等主要先進經濟體的成長。同時，中國房地產市場陷入衰退，也面臨COVID-19疫情反覆爆發的問題。

他表示，全球經濟面臨的風險包括俄烏戰爭情勢進一步升溫，恐加劇通膨壓力；先進經濟體貨幣緊縮政策導致金融不穩定的風險；區域地緣政治緊張情勢升溫的風險。

近期台海局勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣而進一步升溫。有媒體問及台海情勢對新加坡經濟的影響。

林明亮回覆表示，新加坡關注情勢發展，所幸，目前並無直接、重大影響。但中國及台灣都是新加坡主要貿易夥伴，萬一情勢惡化，不僅會影響新加坡經濟，也將衝擊全球其他各國，特別是半體體、電子業等關鍵領域。

他說，希望情況會穩定下來、不會惡化。

此外，關於新加坡國內經濟情況，林明亮表示，新加坡已解除大部分防疫措施及邊境管制，過渡至「與COVID-19共存」，有助先前飽受疫情衝擊產業的復甦，特別是樟宜機場旅客回流量優於預期。

據新加坡樟宜機場集團網站資訊，今年到6月為止，機場旅客人次達989萬，是2021整年305.3萬人次的3倍之多。（編輯：韋樞）1110811

林明亮
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