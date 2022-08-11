美國內州母女非法墮胎 臉書提交關鍵資訊挨批

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）社群媒體臉書（Facebook）因配合美國警方調查內布拉斯加州墮胎案件引發憤怒，更讓人擔心該平台淪為取締墮胎的工具。

媒體報導指出，臉書向警方交出關鍵訊息，導致一名婦女因為幫女兒墮胎而遭控刑事罪名，引發排山倒海的批評。

美國最高法院6月下旬推翻憲法保障的墮胎權後，倡議人士就曾警告會有這種情況，因為大型科技公司擁有大量關於用戶位置和行為的資料。

41歲的勃吉斯（Jessica Burgess）被控協助17歲的女兒在內布拉斯加州終止妊娠，她面臨5項控罪，其中1項是根據2010年明定僅允許懷孕20週以下墮胎的法律。

她的女兒則面臨3項控罪，其中1項是隱匿或遺棄屍體。

但臉書母公司Meta昨天自我辯護說，內布拉斯加州法院的命令「根本沒有提到墮胎」，且此案是發生在最高法院6月做出推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決之前。

被問及交出資料一事時，這家矽谷巨頭對法新社指出，若「法律規定我們這樣做」，政府提出要求時，公司政策就是遵循政府要求。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110811