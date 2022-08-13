颱風恐登陸日本 打亂盂蘭盆節首日陸空交通

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（中央社東京13日綜合外電報導）今年第8號輕度颱風米雷正在日本靜岡縣外海朝北北東方向行進，預計可能在今天中午過後到傍晚間登陸日本。由於今天是日本一年一度的盂蘭盆節連假首日，部分陸空交通已受影響。

根據日本氣象廳路徑預測圖，米雷中心可能會從靜岡縣登陸，之後經過神奈川縣、東京都、埼玉縣，最後從茨城縣出海。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，米雷中心位置今天上午9時左右正在靜岡縣外海朝北北東方向行進，預計中午過後到傍晚間有可能登陸日本。

目前靜岡縣內隨著米雷逼近雨量增加，部分地區發生土石災害危險程度升高，已發布土石災害警戒情報。

至於關東地方西部也開始降雨，中午過後降雨範圍將進一步擴大。研判東京市中心等地從今天傍晚到晚間會是降雨高峰，部分地區時雨量上看40毫米，可能造成道路淹水及中小型河川水位快速上升。

預估颱風將於14日離開日本，關東等地天氣將回穩，多數地方都將恢復晴朗好天氣。

讀賣新聞報導，目前正值日本一年一度的盂蘭盆節連假，東海道新幹線從靜岡車站到掛川車站區間，今天上午一度受到大雨影響停駛，造成雙向列車發生誤點，東京車站內擠滿準備返鄉或出遊旅客。

一名80多歲女性說，很久沒跟孫子一起出遊，這也算是旅程的一個回憶，會繼續等待發車。

空中交通目前已知全日空有10個航班受到影響停飛，由於下午受到颱風影響的情況會更加明顯，陸空交通有可能進一步受到波及。

因應轄內發生土石災害危險性升高，靜岡市政府今天上午7時50分已對部分地區的2萬9841個家戶、共7萬2447人發出避難指示。

TBS電視台報導，日本氣象廳認為東海地方有可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），呼籲當地民眾嚴防可能發生的災情。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110813