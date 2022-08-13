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日本新增逾18萬例COVID-19 東京疫情稍緩

2022/8/13 18:20
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，根據日媒自行統計，今天全境新增確診病例逾18萬例；其中東京疫情稍緩，連續8天低於上週同日。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時10分，日本全境新增18萬3609例確診病例及255例死亡病例。日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計1549萬5831例確診，包括3萬5061例死亡病例。

東京都今天新增2萬3773例確診，較上週六減少7000多例，連續8天低於上週同日。東京都截至今天為止的7天平均單日新增2萬6139.4例，是前一週平均數的80.5%。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3125例確診，較上週六的5066例減少1941例，至今累計病例41萬6722例。目前專責病床使用率高達93.3%，重症病床使用率33.9%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1139.95人染疫，沖繩縣以1951.83人連續141天高居日本各地之冠；宮崎縣以1571.13人次之、福岡縣以1527.10人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110813

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