海象做日光浴引圍觀將被安樂死 挪威稱威脅人類安全

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（中央社奧斯陸14日綜合外電報導）挪威首都奧斯陸峽灣近來出現一隻海象曬太陽吸引群眾圍觀，還以北歐女神「芙蕾雅」命名，但挪威當局今天將牠安樂死，並說這是唯一選項，有專家抨擊這是「無限悲哀」的決定。

綜合法新社和美聯社報導，挪威漁業署（Fisheries Directorate）署長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）在聲明中說：「決定安樂死是基於整體評估顯示對人類安全持續構成威脅。」

他說：「我們仔細研究所有可能的解決方案。我們得出的結論是，我們無法透過任何可用的方法來保障動物福利。」

官方先前就曾表示考慮安樂死，因為一再呼籲民眾與這隻重達600公斤的年輕母海象保持距離，但徒勞無功，而且牠一直受到過度的壓力。

這隻海象7月17日首度被人發現出現在奧斯陸的水域後一夕爆紅，名字「芙蕾雅」（Freya）是指北歐神話中愛與美的女神。

芙蕾雅估計年約5歲，曾在英國、荷蘭、丹麥和瑞典現蹤，近來選擇在挪威度過夏天。

海象通常生活在高緯度的北極地區，在陽光下長時間打盹，一天最多可以睡20個小時；芙蕾雅曾被拍到追鴨子、攻擊天鵝，而且經常在船上打瞌睡，感覺船被牠壓到快翻船。

海象是一種受保護的物種，主要以軟體動物、蝦、蟹和小魚等無脊椎動物為食。海象通常不會對人類出現攻擊行為，但牠們會因為覺得被入侵者威脅而發動攻擊。

儘管當局一再呼籲，好奇的旁觀者仍持續接近這隻哺乳動物，有時還帶著孩子拍照。

挪威漁業署說：「經過過去一週的現場觀察，公眾明顯無視當前與海象保持距離的建議。因此署內斷定對人類造成潛在傷害的可能性很高，動物福利也一直未受保障。」

部分專家表示，當局並未顧及動物福祉就決定將芙蕾雅安樂死。

動物權益團體NOAH發言人馬丁森（Siri Martinsen）告訴TV2新聞頻道，這是倉促的舉措，而且早該開出罰單以驅散圍觀者。

她表示「這非常令人震驚」，還說這原本是「一個向人們展示如何尊重野生動物的大好機會」。

生物學家艾伊（Rune Aae）告訴挪威新聞社（NTB）：「他們選擇將這樣一隻美麗的動物安樂死，僅是因為我們並未善待牠，真是無限悲哀。」

綠黨（Green Party）本週稍早表示，專家建議給芙蕾雅鎮靜劑並將牠帶離人口稠密的地區，或將牠帶回偏遠的斯瓦巴（Svalbard）群島。

但漁業署署長巴克顏森表示，這「不是一個可行的選項」，因為這樣的操作會太複雜。

巴克顏森說：「我們理解這項決定可能引起公眾反應也很同情，但我堅信這是正確的決定。我們非常重視動物福利，但人類生命和安全必須優先考量。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110815