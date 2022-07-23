北極熊舌卡罐頭 俄動物園人員救援

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯北部邊境居民近日通報一隻北極熊舌頭卡在煉乳罐頭中，莫斯科動物園隨即派人前往救援。

路透社報導，俄羅斯偏遠地區迪克森（Dikson）的居民20日通報說，他們看到這隻受傷的2歲母北極熊在村莊內徘徊。

莫斯科動物園的團隊隨即飛到當地處理，他們將北極熊麻醉後，從牠嘴裡取出鋒利的金屬，然後治療舌頭上的割傷。

園方人員說：「下個重要的階段是注意麻醉後恢復狀況，而我們的專家會在附近，盯著整個過程。」

「我們希望一切都會沒事。我們在這隻熊的附近留下一些魚，因為牠已經很長一段時間沒有食物和水。」

動物園的獸醫說，這隻熊很瘦弱，有點脫水，不過牠的傷應該都會好。

一支由加拿大和美國科學家組成的團隊在本週的報告中警告，受氣候變遷影響，冰冷的棲息地逐漸消失，導致有愈來愈多飢餓的北極熊到垃圾堆覓食。

這些科學家表示，人類垃圾對數量已稀少的北極熊構成新的威脅，牠們變得更加依賴俄羅斯、加拿大和美國阿拉斯加等地北方村落附近的垃圾場。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110723