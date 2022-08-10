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白鯨誤闖塞納河搶救後狀況惡化 獸醫決定安樂死[影]

2022/8/10 21:50（8/10 22:14 更新）
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一隻誤闖法國北部塞納河的白鯨靠著吊網脫離河道，但在運送到港口海水池安置時狀況惡化，獸醫決定讓牠安樂死。（路透社）
一隻誤闖法國北部塞納河的白鯨靠著吊網脫離河道，但在運送到港口海水池安置時狀況惡化，獸醫決定讓牠安樂死。（路透社）
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（中央社法國威斯特安港10日綜合外電報導）官員表示，一隻誤闖法國北部塞納河的白鯨，在第一階段救援行動中靠著吊網脫離河道，但在運送到港口海水池安置的最後階段狀況惡化，獸醫決定讓牠安樂死。

通常只會出現在寒冷北極水域的白鯨，卻誤闖流經巴黎的塞納河，吸引世人的目光。

搜救人員徹夜努力，終於藉由吊網和起重機，將這隻重達800公斤的白鯨從河中吊起，準備送到一處海水水池安置。這隻白鯨已拒絕進食，健康情況惡化。

影片來源：FRANCE 24 English

載運車輛以極慢的速度駛往北部諾曼第的威斯特安港（ Ouistreham），獸醫希望先將白鯨放入一個港邊的海水水池，可能的話，再將白鯨野放。

不過，諾曼第大區卡爾瓦多斯省（Calvados）當局表示，專家在白鯨抵達威斯特安港後，替牠進行檢查，一致決定安排這隻白鯨進行安樂死。

「檢查結果顯示白鯨極為衰弱，呼吸漸漸衰竭。因此和獸醫一致決定讓牠安樂死。」

一名協助救援的獸醫在社群網路上的影片中表示：「在運送過程中，獸醫注意到白鯨的健康惡化，尤其是在呼吸方面。白鯨沒辦法呼吸足夠的空氣，看得出來很痛苦。因此我們決定讓牠安樂死。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110810

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