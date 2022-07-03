更多編輯台推薦新聞：
圖輯／Haezee、Karencici金曲火辣亮相 首對恐龍闖紅毯
娛樂

圖輯／Haezee、Karencici金曲火辣亮相 首對恐龍闖紅毯

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳門政府：台灣芒果3天內2度檢出新冠病毒 全數封存銷毀
首頁 / 生活

海豚誤闖高雄港 航港局發礙航公告提醒船舶勿靠近

2022/7/3 10:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄3日電）近日有民眾在高雄港洲際碼頭發現海豚，海保署表示，初步研判應該是西海岸可見的瓶鼻或糙齒海豚，並由航港局發布礙航公告提醒船隻小心勿靠近，以免驚嚇海豚或發生碰撞。

海保署發布訊息指出，海保救援網在6月13日接獲民眾通報，於高雄港外側緊鄰外海的洲際碼頭（S15、S16）水域發現鯨豚，立即通報救援團隊應變，並由台灣港務公司高雄分公司監控中心協助通知港內船舶不要靠近，航港局也發布礙航公告提醒船隻留意，以免鯨豚受到碰撞或驚嚇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海保署說明，專家初步研判，這隻誤游進高雄港的海豚可能是西海岸可見的瓶鼻海豚或糙齒海豚；不過海豚時隱時現，目前也只能遠遠觀察，無法確定年齡和性別，加上洲際碼頭緊鄰外海，海豚尚沒有發生擱淺或進一步往港內方向移動。

海保署表示，除由航港局發出礙航公告通知船舶，海巡署安檢所、高雄市政府海洋局及海保署等單位將持續巡查、回報海豚動向，視情況採取救援等應變作為，也盼海豚能順利自行返回外海。（編輯：陳仁華）1110703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族