海豚誤闖高雄港 航港局發礙航公告提醒船舶勿靠近

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）近日有民眾在高雄港洲際碼頭發現海豚，海保署表示，初步研判應該是西海岸可見的瓶鼻或糙齒海豚，並由航港局發布礙航公告提醒船隻小心勿靠近，以免驚嚇海豚或發生碰撞。

海保署發布訊息指出，海保救援網在6月13日接獲民眾通報，於高雄港外側緊鄰外海的洲際碼頭（S15、S16）水域發現鯨豚，立即通報救援團隊應變，並由台灣港務公司高雄分公司監控中心協助通知港內船舶不要靠近，航港局也發布礙航公告提醒船隻留意，以免鯨豚受到碰撞或驚嚇。

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海保署說明，專家初步研判，這隻誤游進高雄港的海豚可能是西海岸可見的瓶鼻海豚或糙齒海豚；不過海豚時隱時現，目前也只能遠遠觀察，無法確定年齡和性別，加上洲際碼頭緊鄰外海，海豚尚沒有發生擱淺或進一步往港內方向移動。

海保署表示，除由航港局發出礙航公告通知船舶，海巡署安檢所、高雄市政府海洋局及海保署等單位將持續巡查、回報海豚動向，視情況採取救援等應變作為，也盼海豚能順利自行返回外海。（編輯：陳仁華）1110703