肯亞總統大選開票將結束 現任副總統似居領先

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（中央社奈洛比15日綜合外電報導）媒體報導，肯亞總統大選的最新官方計票結果顯示，現任副總統魯托領先資深反對黨領袖歐丁嘉。預料選舉委員會很快就會正式宣布這次激烈大選的贏家。

東非最富裕、也最具民主活力的國家肯亞9日舉行總統大選以及國會和地方選舉。不過選委會計票進度緩慢，加上肯亞近年曾發生選舉爭議引發暴力的情況，加劇社會不安。

根據選委會13日發布的公告，當時選票才開出26%左右，其中歐丁嘉（Raila Odinga）拿下54%，魯托（William Ruto）則取得45%。

不過，肯亞私營「國家媒體集團」（Nation Media Group）今天報導的官方計票數據顯示，全國291個選區有253個已完成計票，目前魯托的得票率為51%，歐丁嘉則為48%。

路透社報導，上週各黨派成員因驗票程序爆發爭執，鎮暴警察於上週末部署在國家計票中心。

媒體今天報導，目前官方計票進度已超過3/4。驗票爭議爆發後，計票中心先前有超過12張桌子遭選委會工作人員和政黨代表占用，如今則僅有2張桌子遭占用，這顯示計票工作可能即將落幕。

選委會尚未公布揭曉贏家的時間，但根據法律，該機構必須在總統大選後7天內公布選舉結果，且候選人必須獲得50%的選票加1票方為勝選。

為角逐總統大位，魯托及歐丁嘉兩人的競爭非常激烈。現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）於上次大選之後與魯托鬧翻，已為歐丁嘉背書。甘耶達的總統任期已達兩屆上限。（譯者：施施/核稿：林治平）1110815