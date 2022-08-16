根除半地下室居住危機 首爾市規劃重建23萬戶公共住宅

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韓國暴雨期間，在京畿道一處半地下公寓可看見破窗逃生的痕跡。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）半地下室住宅型態在近期韓國豪雨中災情慘重，為根除這種居住風險高的居住型態，首爾市政府今天公布公共住宅重建計畫，規劃就未來20年內新增的老舊公共住宅進行重建，預計可確保23萬戶以上公共住宅空間。

上週在韓國中部地區降下的瞬間強降雨，使首都圈為主地區積淹成災，也導致行動不便的半地下室居民逃生不及而喪生，首爾市長吳世勳因此宣布「半地下室作為住宅用途禁令」，目標在20年內根除首爾地區的半地下住宅。

首爾市政府今天公布進一步具體計畫，規劃先就首爾市內約20萬間半地下住宅位置、淹水風險、居民是否為弱勢群體、自用或租賃、租住費用等展開全面調查，以制定協助半地下住宅居民搬遷至公共住宅的綜合路徑規畫。

首爾市府目標就未來20年內屋齡將達30年的258處老舊公共住宅進行重建，這些公共住宅區戶數約11.8萬戶，上調容積率後重建，可確保提供23萬戶以上公共住宅，相當於原有戶數的兩倍。

同時，首爾市從去年起推動的「迅速綜合企劃重建計畫」及「集體住宅計畫」也將1.3萬戶半地下住宅納入改造範圍。首爾市政府表示，相關計畫推動過程中，將把曾淹水的半地下住宅集中區域列入優先改造對象。

對於負擔不起更高房租的住戶，首爾市政府除與中央至府協調上調原為無住宅市民及低收入族群提供的租房補貼金額外，也規劃發行「特定補助券」，在半地下住宅居民搬到「地上住宅」時提供最長2年、每月20萬韓元（約新台幣4800元）房租補貼。

韓國國土交通部今天也發表最新住房穩定方案，規劃在未來5年內提供270戶住宅，其中50萬戶位於首爾市，加上京畿道、仁川市等首都圈地區將達158萬戶。

透過都市再開發、重建、綜合規劃方式供應住宅預計為52萬戶，第3期新都市計畫等公共住宅則將供應88萬戶，其餘130萬戶將由民間主導計畫供應。

國土部也將集中協助半地下住宅等災害風險較高住宅型態的居民搬家，對不願搬遷的家庭也會提供住宅維修補助。（編輯：黃自強）1110816