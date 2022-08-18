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譚德塞：衣索比亞危機沒人理 膚色恐是主因

2022/8/18 14:01（8/18 14:15 更新）
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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天將衣索比亞泰格瑞省的「人禍」稱為「地球上最嚴重的災難」，並抨擊全球領袖忽視這場人道危機。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，泰格瑞省（Tigray）受關注的程度不如烏克蘭，膚色或許是主因。

家鄉就在泰格瑞省的譚德塞表示，「難以想像的殘忍」降臨衣索比亞北部泰格瑞省的600萬人，基本服務被切斷將近兩年。

他說，儘管這是「最嚴重的人道危機」，但或許因為種族歧視，國際社會對當地的注意竟不如對烏克蘭局勢的關注。

2020年11月，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）下令部隊進入泰格瑞省掃蕩叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front, TPLF），戰爭爆發後，衣索比亞最北端的泰格瑞省食物短缺，也難以取得電力、通訊和銀行等基本服務。

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譚德塞今天在日內瓦的世衛記者會上表示：「泰格瑞省人民正面臨瘧疾、炭疽、霍亂、腹瀉等多種疫情，這種難以想像的殘忍必須結束，唯一的解方法就是和平。」

「或許是因為泰格瑞省人民的膚色，過去幾個月我從沒聽到任何國家領袖談到泰格瑞省的狀況，特別是已開發國家領袖。這是什麼原因？我想我們都知道。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110818

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