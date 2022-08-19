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前川普集團大帳房就稅務欺詐認罪 將出庭作證

2022/8/19 09:02
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（中央社紐約18日綜合外電報導）一名為美國前總統川普家族企業服務的高階主管今天就幫助集團策劃長達15年稅務欺詐一事認罪，且達成協議，將在即將到來的庭審中對其商業手法作證。

現年75歲的懷索柏格（Allen Weisselberg）曾擔任川普集團（Trump Organization）財務長，在曼哈頓（Manhattan）紐約州法院對15項犯罪指控悉數認罪。

路透社報導，懷索柏格為川普效力約半個世紀，預料他在曼哈頓檢方針對川普更大規模的調查中不會配合。

不過他的認罪可望強化檢方對川普企業查察的力度，這家企業管理全球各地的高爾夫俱樂部、旅館和其他房地產。

曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）聲明指出：「這項認罪協商直接涉及川普集團範圍廣泛的犯罪活動，要求懷索柏格在即將到來的庭審中提供寶貴證詞。」

川普集團發言人透過聲明表示，懷索柏格是一位「可敬的好人」，稱他一直遭受「執法單位的騷擾、迫害和威脅，尤其是曼哈頓地檢，在他們永無止境、具政治動機的動作中」欲拿下川普。

這名發言人還說，川普集團沒有做錯事，期待出庭之日到來。

川普集團宣稱無罪，但若遭判有罪，恐面臨罰款和其他懲處。官司纏身的川普在這起司法案件中並未因不當行為遭到指控。

陪審員選任工作預定於10月24日展開，時值11月8日期中選舉前2週。川普所屬的共和黨有望從民主黨手中重新奪回國會參、眾兩院。

川普迄今尚未表明是否將參加2024年總統選舉。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110819

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