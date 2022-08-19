越媒：富士康斥資3億美元 越南北江蓋新廠

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南媒體報導，作為蘋果生產和供應鏈中大型企業，富士康最近決定投資3億美元在越南北江省（Bac Giang）光州工業區再蓋新工廠。

越南青年報（Tuoi Tre）今天報導，富士康集團最近與西貢-北江工業區股份公司（SBG）簽訂合約，租用面積50.5公頃的土地在光州（Quang Chau）工業區再蓋新的工廠，工廠建成後將招聘約3萬名工人。

日媒日前報導，蘋果公司（Apple）供應商正針對首度在越南生產Apple Watch智慧手錶及MacBook筆電進行洽談。報導提到，鴻海集團旗下富士康和中國代工大廠立訊精密已開始在越南北部試產Apple Watch及MacBook。

包括越南青年報在內的多家越南媒體今天則報導了富士康將在光州工業區蓋新工廠的消息，報導並張貼出富士康集團與西貢-北江工業區股份公司簽訂土地租賃合約的照片。

北江省省長黎映洋（Le Anh Duong）在簽約儀式上表示，15年來富士康已成為北江省的「好朋友」，牢牢地結合在一起。北江省正努力改善基礎設施，將盡力滿足投資者，讓富士康各項業務未來更加便捷且有效地進行。

報導表示，截至目前，富士康集團是光州工業區投資金額最大的外商。富士康多年來對光州工業區的投資總額約達7.73億美元。

富士康曾於2021年表示，將繼續出資約7億美元在越南投資擴大生產，預計未來幾年將帶來約100億美元的營收。

為使生產供應鏈多元化，避免依賴單一市場，從2020年初迄今，蘋果供應鏈業者將部分生產業務從中國轉移到越南。其中，富士康集團將iPad和AirPods產品的部分生產業務轉移至光州工業區。（編輯：黃自強）1110819