無人機攻擊俄軍黑海艦隊司令部失敗 遭擊落

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）克里米亞地方官員拉斯佛札也夫表示，今天飛臨俄羅斯黑海艦隊司令部上空的一架無人機遭到擊落。

法新社報導，克里米亞塞凡堡（Sevastopol）首長拉斯佛札也夫（Mikhail Razvojaev）在社群平台Telegram貼文指出，「這架無人機就在塞凡堡黑海艦隊司令部上空遭到擊落」，並指無人機是由烏克蘭軍隊放出。

拉斯佛札也夫說，「無人機掉落在司令部屋頂上，起火燃燒」；並說，此事並未造成嚴重損壞或人員傷亡。這是烏軍在一個月之內，第2次對俄軍黑海艦隊司令部攻擊失敗。

7月31日曾有一架無人機攻擊黑海艦隊司令部庭院，造成5人受傷，導致艦隊節（Fleet Day）慶祝活動取消。

今天的事件也是烏軍攻擊克里米亞俄軍基礎設施的最近一次行動；克里米亞是位於黑海的一個半島，原屬烏克蘭管轄，2014年遭俄國占領併吞。

俄軍在克島西部伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria ）的防空系統今天啟動，成功擊落無人機。俄軍18日也曾擊落塞凡堡一座空軍基地附近的一架無人機，但16日俄軍在克島一座軍事基地和彈藥庫遭到炸毀。

俄軍在克島西部的薩基空軍基地（Saki Air Base）8月初曾爆炸，造成1人喪生，若干人受傷。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110820