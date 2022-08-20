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俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近 加深核災憂慮

2022/8/20 23:01
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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈今天擊中烏南城鎮沃茲涅先斯克的一個住宅區，造成12位平民受傷。由於這裡距離一座核電廠不遠，令人更加擔心俄烏戰事會釀成核子事故。

路透社報導，烏克蘭尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）在社群平台Telegram發文表示，俄軍這次攻擊，在沃茲涅先斯克（Voznesensk）損毀了數間民宅和一棟5層樓公寓，傷者包括4名兒童。

沃茲涅先斯克距離皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠大約30公里，這是烏克蘭第2大核電廠。

負責管理烏克蘭全部4座核電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，俄軍今天對沃茲涅先斯克的攻擊，是「俄羅斯核子恐怖主義的又一次行動」。

尼古拉耶夫州今天響起多次空襲警報。根據烏克蘭國家核電公司的聲明，俄軍這枚飛彈「可能就是鎖定皮夫登努克蘭斯克核電廠發射。俄軍曾在3月初企圖奪回這座電廠」。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110820

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